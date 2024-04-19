минобороны подтвердило падение Ту-22, говорят о "технической неисправности"

В министерстве обороны россии подтвердили падение самолета Ту-22 в ставропольском крае после выполнения боевого задания, впрочем причиной аварии называют "техническую неисправность". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Как заявили в российском оборонном ведомстве, Ту-22М3 потерпел крушение в ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.

Отмечается, что боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений якобы также нет.

Причиной аварии в ведомстве называют "техническую неисправность".

По данным губернатора ставропольского края владимира владимирова, погиб один член экипажа военного самолета. Поиски еще одного летчика продолжаются. Ранее спасли двоих.

Напомним

В результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, который сегодня запускал ракеты по Украине. Вражеский самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский А-50.

В ГУР показали кадры операции по уничтожению российского Ту-22: "Удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины"