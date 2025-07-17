Российский беспилотник атаковал Херсон: 72-летний мужчина получил тяжелые травмы
Киев • УНН
Вечером 17 июля российская армия атаковала Днепровский район Херсона беспилотником. 72-летний мужчина получил минно-взрывную травму, осколочное ранение грудной клетки и перелом руки.
Вечером 17 июля российская армия атаковала беспилотником Днепровский район Херсона. В результате обстрела пострадал 72-летний мужчина. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-аккаунт Херсонской областной военной администрации (ОВА).
Детали
В Херсонской ОВА сообщили, что в результате атаки мужчина получил многочисленные травмы.
К медикам за помощью обратился 72-летний херсонец. Около часа назад его атаковал вражеский беспилотник в Днепровском районе. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочное ранение грудной клетки и перелом руки
Отмечается, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.
Напомним
В четверг, 17 июля на Херсонщине российские военные атаковали дроном бригаду скорой помощи, которая направлялась на вызов в Зимовник. Двое медиков, 49-летний фельдшер и 65-летний парамедик, получили контузии и черепно-мозговые травмы, их состояние средней тяжести.
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