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Михайло Федоров
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Україна
Сполучені Штати Америки
Черкаська область
Канів
Тернопільська область
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росіяни дроном атакували "швидку" на Херсонщині: постраждали двоє медиків

Київ • УНН

 • 2130 перегляди

На Херсонщині російські військові атакували дроном бригаду швидкої допомоги, яка прямувала на виклик у Зимівник. Двоє медиків, 49-річний фельдшер та 65-річний парамедик, отримали контузії та черепно-мозкові травми, їхній стан середньої тяжкості.

росіяни дроном атакували "швидку" на Херсонщині: постраждали двоє медиків

У Херсонській області російські військові атакували дроном швидку допомогу, постраждали двоє медиків, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

російські військові атакували з дрона ще одну "швидку" на Херсонщині. Постраждали двоє медиків - 49-річний фельдшер та 65-річний парамедик

- написав Прокудін.

З його слів, під ворожий удар бригада потрапила близько 13:50, коли прямувала на виклик у Зимівник. Через атаку пошкоджено транспортний засіб.

Медики, за його даними, дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

"Наразі потерпілі перебувають у лікарні. Їх стан - середньої тяжкості", - повідомив Прокудін.

Доповнення

За даними ГУНП в області, минулої доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів троє людей поранено - ввечері у Дніпровському районі Херсона через дронові атаки. Також вказано, що 15 липня на автошляху поблизу Берислава ворожий FPV-дрон вдарив по цивільному автомобілю - внаслідок вибуху загинув 83-річний чоловік.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Херсонська область
Tesla
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