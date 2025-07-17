росіяни дроном атакували "швидку" на Херсонщині: постраждали двоє медиків
Київ • УНН
На Херсонщині російські військові атакували дроном бригаду швидкої допомоги, яка прямувала на виклик у Зимівник. Двоє медиків, 49-річний фельдшер та 65-річний парамедик, отримали контузії та черепно-мозкові травми, їхній стан середньої тяжкості.
У Херсонській області російські військові атакували дроном швидку допомогу, постраждали двоє медиків, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
російські військові атакували з дрона ще одну "швидку" на Херсонщині. Постраждали двоє медиків - 49-річний фельдшер та 65-річний парамедик
З його слів, під ворожий удар бригада потрапила близько 13:50, коли прямувала на виклик у Зимівник. Через атаку пошкоджено транспортний засіб.
Медики, за його даними, дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
"Наразі потерпілі перебувають у лікарні. Їх стан - середньої тяжкості", - повідомив Прокудін.
Доповнення
За даними ГУНП в області, минулої доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів троє людей поранено - ввечері у Дніпровському районі Херсона через дронові атаки. Також вказано, що 15 липня на автошляху поблизу Берислава ворожий FPV-дрон вдарив по цивільному автомобілю - внаслідок вибуху загинув 83-річний чоловік.