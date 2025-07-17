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Россияне атаковали дроном «скорую» на Херсонщине: пострадали двое медиков

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

На Херсонщине российские военные атаковали дроном бригаду скорой помощи, которая направлялась на вызов в Зимовник. Двое медиков, 49-летний фельдшер и 65-летний парамедик, получили контузии и черепно-мозговые травмы, их состояние средней тяжести.

Россияне атаковали дроном «скорую» на Херсонщине: пострадали двое медиков

В Херсонской области российские военные атаковали дроном скорую помощь, пострадали двое медиков, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

российские военные атаковали с дрона еще одну "скорую" на Херсонщине. Пострадали двое медиков - 49-летний фельдшер и 65-летний парамедик

- написал Прокудин.

По его словам, под вражеский удар бригада попала около 13:50, когда направлялась на вызов в Зимовник. Из-за атаки повреждено транспортное средство.

Медики, по его данным, получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

"Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Их состояние - средней тяжести", - сообщил Прокудин.

Дополняется...

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЗдоровье
Херсонская область
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