Россияне атаковали дроном «скорую» на Херсонщине: пострадали двое медиков

В Херсонской области российские военные атаковали дроном скорую помощь, пострадали двое медиков, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

российские военные атаковали с дрона еще одну "скорую" на Херсонщине. Пострадали двое медиков - 49-летний фельдшер и 65-летний парамедик - написал Прокудин.

По его словам, под вражеский удар бригада попала около 13:50, когда направлялась на вызов в Зимовник. Из-за атаки повреждено транспортное средство.

Медики, по его данным, получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

"Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Их состояние - средней тяжести", - сообщил Прокудин.

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