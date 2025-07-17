Россияне атаковали дроном «скорую» на Херсонщине: пострадали двое медиков
Киев • УНН
На Херсонщине российские военные атаковали дроном бригаду скорой помощи, которая направлялась на вызов в Зимовник. Двое медиков, 49-летний фельдшер и 65-летний парамедик, получили контузии и черепно-мозговые травмы, их состояние средней тяжести.
В Херсонской области российские военные атаковали дроном скорую помощь, пострадали двое медиков, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
российские военные атаковали с дрона еще одну "скорую" на Херсонщине. Пострадали двое медиков - 49-летний фельдшер и 65-летний парамедик
По его словам, под вражеский удар бригада попала около 13:50, когда направлялась на вызов в Зимовник. Из-за атаки повреждено транспортное средство.
Медики, по его данным, получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.
"Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Их состояние - средней тяжести", - сообщил Прокудин.
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