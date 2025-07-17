російський безпілотник атакував Херсон: 72-річний чоловік отримав важкі травми
Київ • УНН
Увечері 17 липня російська армія атакувала Дніпровський район Херсона безпілотником. 72-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини та перелом руки.
Увечері 17 липня російська армія атакувала безпілотником Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждав 72-річний чоловік. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-акаунт Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).
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В Херсонській ОВА повідомили, що у результаті атаки чоловік отримав численні травми.
До медиків по допомогу звернувся 72-річний херсонець. Близько години тому його атакував ворожий безпілотник у Дніпровському районі. Чоловік отримав мінно-вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини та перелом руки
Зазначається, що постраждалого доправили до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.
Нагадаємо
У четвер, 17 липня на Херсонщині російські військові атакували дроном бригаду швидкої допомоги, яка прямувала на виклик у Зимівник. Двоє медиків, 49-річний фельдшер та 65-річний парамедик, отримали контузії та черепно-мозкові травми, їхній стан середньої тяжкості.
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