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российские врачи на оккупированных территориях легализуют депортацию украинцев и обслуживают армию рф

российские врачи на оккупированных территориях легализуют депортацию украинцев и обслуживают армию рф

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 01:14  •  4616 просмотра

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российские медработники прибывали на временно оккупированные территории для проведения медицинских осмотров, которые могли быть использованы для депортации украинцев и замены их россиянами. Также эти врачи предназначены для обслуживания личного состава ВС рф.

Из рф на захваченные территории прибыли новые врачи для "медосмотров".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях произошла ротация российских врачей, которые, по официальной версии, прибыли для медосмотров украинцев.

На самом деле новые медработники из кабардино-балкарии предназначены для обслуживания личного состава ссс рф.

Также врачам рф поручено выполнять обязанности медицинских осмотров, которые могут служить основанием для депортации украинцев.

Напомним

рф планомерно проводит политику замещения коренных жителей захваченных земель русскими.

россияне хотят завезти на временно оккупированные территории новых врачей и учителей - Центр сопротивления18 марта 2023, 22:18 • 505265 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаПолитикаЗдоровье
російські лікарі на окупованих територіях легалізують депортацію українців і обслуговують армію рф
russian doctors in the occupied territories legalize the deportation of Ukrainians and serve the russian army
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российские врачи на оккупированных территориях легализуют депортацию украинцев и обслуживают армию рф

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