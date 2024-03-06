російські лікарі на окупованих територіях легалізують депортацію українців і обслуговують армію рф
Київ • УНН
російські медпрацівники прибували на тимчасово окуповані території для проведення медичних оглядів, які могли бути використані для депортації українців і заміни їх росіянами. Також ці лікарі призначені для обслуговування особового складу зс рф.
З рф на загарбані території прибули нові лікарі для "медоглядів".
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
На тимчасово окупованих територіях відбулася ротація російських лікарів, які, за офіційною версією, прибули для медоглядів українців.
Насправді нові медпрацівники з кабардино-балкарії призначені для обслуговування особового складу зс рф.
Також лікарям рф доручено виконувати обов’язки медичних оглядів, які можуть слугувати підставою для депортації українців.
Нагадаємо
рф планомірно проводить політику заміщення корінних мешканців захоплених земель росіянами.
росіяни хочуть завезти на тимчасово окуповані території нових лікарів та вчителів — Центр спротиву19.03.23, 00:18 • 505416 переглядiв