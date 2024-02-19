российские войска за неделю 27 раз обстреляли приграничье Черниговщины - глава ОГА
Киев • УНН
За прошедшую неделю российские войска обстреляли приграничные районы Черниговской области 27 раз, обстреляв 13 населенных пунктов.
российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщает председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.
Детали
По данным главы ОГА, за прошедшую неделю враг 27 раз обстрелял 13 приграничных населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 159 взрывов.
В результате обстрела в Новгород-Северском районе загорелся жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших
Также он уточнил, что в то же время на территории области мобильной огневой группой сбито 2 вражеских дрона-камикадзе.
россия - террорист. Террористов надо уничтожать
российские войска продолжают обстрелы приграничных районов из артиллерии и минометов, нанося ущерб гражданской инфраструктуре19 февраля 2024, 08:07 • 10982 просмотра
российские войска за неделю 27 раз обстреляли приграничье Черниговщины - глава ОГА
За прошедшую неделю российские войска обстреляли приграничные районы Черниговской области 27 раз, обстреляв 13 населенных пунктов.
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