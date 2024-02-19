російські війська за тиждень 27 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини - голова ОДА
Київ • УНН
За минулий тиждень російські війська обстріляли прикордонні райони Чернігівської області 27 разів, обстрілявши 13 населених пунктів.
російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомляє голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, передає УНН.
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За даними голови ОДА, за минулий тиждень ворог 27 разів обстріляв 13 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 159 вибухів.
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Також він уточнив, що у той же час на території області мобільною вогневою групою збито 2 ворожих дрони-камікадзе.
росія – терорист. Терористів треба знищувати
російські війська продовжують обстріли прикордонних районів з артилерії та мінометів, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі19.02.24, 10:07 • 22763 перегляди