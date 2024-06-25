Российские войска продвинулись в Красногоровке Донецкой области – DeepState
Киев • УНН
По данным аналитиков DeepState, российские войска продвинулись вперед в Красногоровке Донецкой области, хотя украинские войска сообщили, что отражают атаки в этом районе.
Аналитики DeepState обновили карту боев, отметив, что россияне продвинулись в Красногоровке Донецкой области. Об этом сообщили в телеграм-канале DeepState, передает УНН.
Детали
Враг продвинулся в Красногоровке
Напомним,
В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что на Кураховском направлении штурмовые действия противника успеха не имели в районах Карловки, Красногоровки и Парасковиевки. Ситуация под контролем украинских защитников.
Силы обороны ударили по трем районам сосредоточения вооружения врага - Генштаб24 июня 2024, 20:22 • 16177 просмотров
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