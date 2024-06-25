Російські війська просунулися в Красногорівці Донецької області – DeepState
Київ • УНН
За даними аналітиків DeepState, російські війська просунулися вперед у Красногорівці Донецької області, хоча українські війська повідомили, що відбивають атаки в цьому районі.
Аналітики DeepState оновили карту боїв, зазначивши, що росіяни просунулися в Красногорівці Донецької області. Про це повідомили у телеграм-каналі DeepState, передає УНН.
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Ворог просунувся в Красногорівці
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У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Курахівському напрямку штурмові дії противника успіху не мали в районах Карлівки, Красногорівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем українських захисників.
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