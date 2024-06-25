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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 62174 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Російські війська просунулися в Красногорівці Донецької області – DeepState

Київ • УНН

 • 28700 перегляди

За даними аналітиків DeepState, російські війська просунулися вперед у Красногорівці Донецької області, хоча українські війська повідомили, що відбивають атаки в цьому районі.

Російські війська просунулися в Красногорівці Донецької області – DeepState

Аналітики DeepState оновили карту боїв, зазначивши, що росіяни просунулися в Красногорівці Донецької області. Про це повідомили у телеграм-каналі DeepState, передає УНН.

Деталі

Ворог просунувся в Красногорівці

йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Курахівському напрямку штурмові дії противника успіху не мали в районах Карлівки, Красногорівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем українських захисників.

Сили оборони вдарили по трьох районах зосередження озброєння ворога – Генштаб24.06.24, 23:22 • 25120 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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