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Херсонщина: россияне атаковали пригород областного центра

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 18:48  •  1568 просмотра

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Российские войска обстреляли пригород Херсона, ведя огонь с оккупированного левого берега.. Жители слышали взрывы, и им посоветовали эвакуироваться.

Российские захватчики обстреляли пригород Херсона. Атаковали с временно оккупированного левого берега. Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Пригород Херсона под плотным вражеским огнем. Российские войска атакуют с временно оккупированного левого берега. Держитесь подальше от окон! Берегите себя и своих близких!

- написал Мрочко.

Дополнительно

Около шести часов вечера жители областного центра услышали мощные взрывы. Местные власти призвали людей перейти в более безопасные места.

Информации о повреждениях или пострадавших пока нет.

Напомнюестьмо

Утром российские войска атаковали село Львов на Херсонщине. Захватчики ранили 40-летнего мужчину. Кроме того, еще один 71-летний херсонец умер в больнице после ночного обстрела дома. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Херсонщина: росіяни атакували передмістя обласного центру
Kherson region: russians attacked the suburbs of the regional center
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