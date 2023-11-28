Херсонщина: россияне атаковали пригород областного центра
Киев • УНН
Российские войска обстреляли пригород Херсона, ведя огонь с оккупированного левого берега.. Жители слышали взрывы, и им посоветовали эвакуироваться.
Российские захватчики обстреляли пригород Херсона. Атаковали с временно оккупированного левого берега. Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает УНН.
Пригород Херсона под плотным вражеским огнем. Российские войска атакуют с временно оккупированного левого берега. Держитесь подальше от окон! Берегите себя и своих близких!
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Около шести часов вечера жители областного центра услышали мощные взрывы. Местные власти призвали людей перейти в более безопасные места.
Информации о повреждениях или пострадавших пока нет.
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Утром российские войска атаковали село Львов на Херсонщине. Захватчики ранили 40-летнего мужчину. Кроме того, еще один 71-летний херсонец умер в больнице после ночного обстрела дома.
Херсонщина: россияне атаковали пригород областного центра
Российские войска обстреляли пригород Херсона, ведя огонь с оккупированного левого берега. . Жители слышали взрывы, и им посоветовали эвакуироваться.
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