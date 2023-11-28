Херсонщина: россияне атаковали пригород областного центра

Российские захватчики обстреляли пригород Херсона. Атаковали с временно оккупированного левого берега. Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Пригород Херсона под плотным вражеским огнем. Российские войска атакуют с временно оккупированного левого берега. Держитесь подальше от окон! Берегите себя и своих близких! - написал Мрочко.

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Около шести часов вечера жители областного центра услышали мощные взрывы. Местные власти призвали людей перейти в более безопасные места.

Информации о повреждениях или пострадавших пока нет.

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Утром российские войска атаковали село Львов на Херсонщине. Захватчики ранили 40-летнего мужчину. Кроме того, еще один 71-летний херсонец умер в больнице после ночного обстрела дома.