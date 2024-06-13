В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры, попав в газопровод, ангар и сельскохозяйственную технику, но обошлось без жертв среди мирного населения, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Михайловка, Днепровское, Антоновка, Приозерное, Белозерка, Надднепрянское, Берислав, Александровка, Качкаровка, Ольговка, Красный Яр, Николаевка, Змеевка, Велетенское, Кизомыс, Янтарное, Гавриловка, Золотая Балка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности поврежден частный дом.

Было зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, газопровод, хозяйственную постройку, ангарное помещение и сельхозтехнику. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет - написал Прокудин в Telegram.

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