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На Херсонщині росіяни поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, без постраждалих

На Херсонщині росіяни поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, без постраждалих

Київ • УНН

 • 24850 перегляди

Російські війська обстріляли житлові квартали та об'єкти критичної інфраструктури у багатьох населених пунктах Херсонської області, поціливши у газопровід, господарську будівлю, ангар та сільськогосподарську техніку, але обійшлося без жертв серед мирного населення.

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли житлові квартали та об'єкти критичної інфраструктури, поціливши у газопровід, ангар та сільськогосподарську техніку, але обійшлося без жертв серед мирного населення, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Дніпровське, Антонівка, Приозерне, Білозерка, Наддніпрянське,  Берислав, Олександрівка, Качкарівка, Ольгівка, Червоний Яр, Миколаївка, Зміївка, Велетенське, Кізомис, Янтарне, Гаврилівка, Золота Балка та місто Херсон.

російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено приватний будинок.

Було зафіксоване влучання в об'єкти критичної інфраструктури, газопровід, господарчу споруду, ангарне приміщення та сільгосптехніку. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає

- написав Прокудін у Telegram.

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