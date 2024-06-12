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На Херсонщині ворог атакував FPV-дроном автомобіль поліції

На Херсонщині ворог атакував FPV-дроном автомобіль поліції

Київ • УНН

 • 41984 перегляди

Російські війська атакували поліцейський автомобіль безпілотником у Нововоронцовці Херсонської області, знищивши його, але, на щастя, ніхто з поліцейських не постраждав, в той час як обстріли інших районів призвели до поранень цивільних осіб та пошкодження майна.

У Херсонській області минулої доби російські війська цілеспрямовано атакували FPV-дроном службовий автомобіль поліції, повідомили у середу в Нацполіції, пише УНН.

російські загарбники вдарили дроном типу "FPV" по автомобілю поліцейських у Нововоронцовці. Внаслідок вибуху авто знищене вщент, працівники поліції, на щастя, не постраждали

- повідомили у поліції у соцмережах.

Окрім того, З реактивних систем залпового вогню російські військові обстріляли Інгулець. Снарядами пошкоджено приватний будинок, постраждали двоє чоловіків віком 46 та 60 років.

Також війська рф з артилерії обстріляли Осокорівку, поранена 58-річна жінка.

На додачу окупанти здійснили комбінований обстріл Станіслава із застосуванням дрона та артилерії. Боєприпаси з безпілотника скинули на вантажівку з гуманітарними наборами. Вибухівка не спрацювала, ніхто з людей не постраждав, вказали у поліції.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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