В Херсонской области враг атаковал FPV-дроном автомобиль полиции

В Херсонской области в прошедшие сутки российские войска целенаправленно атаковали FPV-дроном служебный автомобиль полиции, сообщили в среду в Нацполиции, пишет УНН.

российские захватчики ударили дроном типа "FPV" по автомобилю полицейских в Нововоронцовке. В результате взрыва авто уничтожено дотла, работники полиции, к счастью, не пострадали - сообщили в полиции в соцсетях.

Кроме того, из реактивных систем залпового огня российские военные обстреляли Ингулец. Снарядами поврежден частный дом, пострадали двое мужчин в возрасте 46 и 60 лет.

Также войска рф из артиллерии обстреляли Осокоровку, ранена 58-летняя женщина.

В дополнение оккупанты совершили комбинированный обстрел Станислава с применением дрона и артиллерии. Боеприпасы с беспилотника сбросили на грузовик с гуманитарными наборами. Взрывчатка не сработала, никто из людей не пострадал, указали в полиции.