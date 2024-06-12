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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсонской области враг атаковал FPV-дроном автомобиль полиции

В Херсонской области враг атаковал FPV-дроном автомобиль полиции

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 08:40  •  33511 просмотра

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Российские войска атаковали полицейский автомобиль беспилотником в Нововоронцовке Херсонской области, уничтожив его, но, к счастью, никто из полицейских не пострадал, в то время как обстрелы других районов привели к ранениям гражданских лиц и повреждению имущества.

В Херсонской области в прошедшие сутки российские войска целенаправленно атаковали FPV-дроном служебный автомобиль полиции, сообщили в среду в Нацполиции, пишет УНН.

российские захватчики ударили дроном типа "FPV" по автомобилю полицейских в Нововоронцовке. В результате взрыва авто уничтожено дотла, работники полиции, к счастью, не пострадали

- сообщили в полиции в соцсетях.

Кроме того, из реактивных систем залпового огня российские военные обстреляли Ингулец. Снарядами поврежден частный дом, пострадали двое мужчин в возрасте 46 и 60 лет.

Также войска рф из артиллерии обстреляли Осокоровку, ранена 58-летняя женщина.

В дополнение оккупанты совершили комбинированный обстрел Станислава с применением дрона и артиллерии. Боеприпасы с беспилотника сбросили на грузовик с гуманитарными наборами. Взрывчатка не сработала, никто из людей не пострадал, указали в полиции.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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