Российские войска атаковали Харьков и область, есть пострадавшие

В воскресенье вечером россияне атаковали Харьков и область КАБами, пострадали три человека. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, председатель ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 23:10 зафиксировано попадание в лесопарке Шевченковского района Харькова. Пострадавших нет, - сообщил Синегубов.

Также отмечается, что в 23:15 оккупанты ударили КАБом по Черкасской Лозовой. Поврежден частный дом. Предварительно, пострадали 3 человека. На месте работают экстренные службы.

Напомним

Городской голова Харькова Игорь Терехов ранее сообщал, что российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. По предварительным данным, удары пришлись по лесополосе в черте города.