Російські війська атакували Харків та область, є постраждалі
Київ • УНН
Ввечері росіяни атакували Харків та область керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання в лісопарку та Черкаській Лозовій, пошкоджено приватний будинок, постраждали три людини.
У неділю ввечері росіяни атакували Харків та область КАБами, постраждали троє людей. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Близько 23:10 зафіксовано влучання в лісопарку Шевченківського району Харкова. Постраждалих немає,
Також зазначається, що о 23:15 окупанти вдарили КАБом по Черкаській Лозовій. Пошкоджено приватний будинок. Попередньо, постраждали 3 людини. На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо
Міський голова Харкова Ігор Терехов раніше повідомляв, що російські війська атакували Харків керованими авіабомбами. За попередніми даними, удари прийшлися по лісосмузі в межах міста.