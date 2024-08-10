российские власти ввели режим контртеррористической операции в курской и белгородской областях

Ночью субботы, 10 августа, власти рф кроме брянской области ввели режим контртеррористической операции в курской и Белгородской областях. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ, ссылаясь на временно исполняющего обязанности губернатора курской области, в курской области также введен режим контртеррористической операции. Вскоре стало известно об аналогичных мерах в Белгородской области.

Режим контртеррористической операции в рф предусматривает усиление охраны общественного порядка, временное отселение граждан, ограничение движения транспорта, проверку документов и контроль телефонных переговоров граждан.

Напомним

Перед этим в брянской области власти рф ввели режим контртеррористической операции. Это связано с якобы повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины.