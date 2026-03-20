российские удары по Сумщине привели к гибели трех человек и ранению 13 человек

В результате российских ударов по общинам Сумской области погибли три человека, еще 13 гражданских получили ранения. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Отмечается, что больше всего пострадали Хутор-Михайловская, Великописаревская, Эсманьская, Ворожбянская, Хотинская и Сумская общины.

Оккупанты применили дроны и управляемые авиабомбы - под ударами оказались гражданские автомобили и населенные пункты. Полиция документирует последствия атак и собирает доказательства военных преступлений РФ - говорится в сообщении.

18 марта в Сумах вражеский БпЛА попал в здание в Заречном районе. Пострадали 16-летний парень и женщина, в окрестных многоэтажках выбиты окна.

