російські удари по Сумщині призвели до загибелі трьох людей та поранення 13 осіб
Київ • УНН
Окупанти атакували громади Сумської області дронами та авіабомбами. Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільні авто, загинуло троє та поранено 13 людей.
Унаслідок російських ударів по громадах Сумської області загинули троє людей, ще 13 цивільних дістали поранення. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Нацполіції.
Деталі
Зазначається, що найбільше постраждали Хутір-Михайлівська, Великописарівська, Есманьська, Ворожбянська, Хотінська та Сумська громади.
Окупанти застосували дрони та керовані авіабомби - під ударами опинилися цивільні автомобілі та населені пункти. Поліція документує наслідки атак і збирає докази воєнних злочинів рф
Нагадаємо
18 березня у Сумах ворожий БпЛА влучив у будівлю в Зарічному районі. Постраждали 16-річний хлопець та жінка, у навколишніх багатоповерхівках вибито вікна.
