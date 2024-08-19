российские удары по Донецкой области: 3 погибших, 9 раненых за сутки

российские войска за прошедшие сутки, 18 августа, обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. В результате российских ударов погибли трое гражданских, еще 9 получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным правоохранителей, войска рф нанесли 2 806 ударов по линии фронта и жилому сектору.

Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов.

Разрушениям подверглись 58 гражданских объектов - 36 жилых домов, админздания, учебное заведение, гаражи и автотранспорт, электросети.

Пять раз враг обстрелял Мирноград - авиабомбой "КАБ-500" с модулем УМПК, РСЗО "Смерч", артиллерией и дроном. Один мирный житель погиб и один получил ранения. Повреждены 19 частных домов, админздания и нежилые помещения, автомобиль.

Также, по селу Разлив россияне ударили из РСЗО "Торнадо-С" - убили человека, еще одного ранили. Повреждены 7 частных домов, автомобиль, линия электропередач.

Кроме того, есть один погибший и один раненый в Торецке.

Также сообщается, что четверо гражданских лиц получили травмы в результате обстрела Новоукраинки, повреждены частный дом и авто.

Константиновку российские захватчики накрыли из артиллерии - есть раненый, повреждены дом, гаражи, коммуникации. Также из-за вражеских атак пострадал житель Горняка.

Великая Новоселка подверглась ударам бомбой "КАБ-500" с модулем УМПК и дроном - повреждены 6 частных домов и объект социальной инфраструктуры.

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