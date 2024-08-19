российские удары по Донецкой области: 3 погибших, 9 раненых за сутки
Киев • УНН
Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов Донецкой области, нанеся 2806 ударов. Повреждено 58 гражданских объектов, включая 36 жилых домов, больше всего пострадал Мирноград.
российские войска за прошедшие сутки, 18 августа, обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. В результате российских ударов погибли трое гражданских, еще 9 получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
По данным правоохранителей, войска рф нанесли 2 806 ударов по линии фронта и жилому сектору.
Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов.
Разрушениям подверглись 58 гражданских объектов - 36 жилых домов, админздания, учебное заведение, гаражи и автотранспорт, электросети.
Пять раз враг обстрелял Мирноград - авиабомбой "КАБ-500" с модулем УМПК, РСЗО "Смерч", артиллерией и дроном. Один мирный житель погиб и один получил ранения. Повреждены 19 частных домов, админздания и нежилые помещения, автомобиль.
Также, по селу Разлив россияне ударили из РСЗО "Торнадо-С" - убили человека, еще одного ранили. Повреждены 7 частных домов, автомобиль, линия электропередач.
Кроме того, есть один погибший и один раненый в Торецке.
Также сообщается, что четверо гражданских лиц получили травмы в результате обстрела Новоукраинки, повреждены частный дом и авто.
Константиновку российские захватчики накрыли из артиллерии - есть раненый, повреждены дом, гаражи, коммуникации. Также из-за вражеских атак пострадал житель Горняка.
Великая Новоселка подверглась ударам бомбой "КАБ-500" с модулем УМПК и дроном - повреждены 6 частных домов и объект социальной инфраструктуры.
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