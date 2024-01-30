Российские СМИ сообщают о массовой атаке беспилотников: БпЛА фиксировали на территории 4-х областей и в оккупированном Крыму
Киев • УНН
За ночь над несколькими российскими регионами и оккупированным Крымом было обнаружено более двух десятков беспилотников.
Ночью над территорией нескольких областей рф, а также над территорией временно оккупированного Крыма, были зафиксированы более двух десятков беспилотников. Как сообщают российские СМИ средствами ПВО рф был уничтожен и перехвачен 21 БпЛА, пишет УНН.
Беспилотники, по информации минобороны рф, были зафиксированы над Крымом (11), Белгородской (5), Брянской (3), Калужской (1) и Тульской (1) областями. В тоже время губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух беспилотников.
Оккупационные власти Крыма сообщают, что беспилотник был сбит над акваторией в районе Бельбека.
По сообщением российских СМИ обошлось без повреждений и пострадавших.
Рейд РДК в брянскую область: уничтожен УРАЛ оккупантов20 январь 2024, 09:22 • 25537 просмотров
Российские СМИ сообщают о массовой атаке беспилотников: БпЛА фиксировали на территории 4-х областей и в оккупированном Крыму
За ночь над несколькими российскими регионами и оккупированным Крымом было обнаружено более двух десятков беспилотников.
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