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Российские СМИ сообщают о массовой атаке беспилотников: БпЛА фиксировали на территории 4-х областей и в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 05:18  •  19632 просмотра

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За ночь над несколькими российскими регионами и оккупированным Крымом было обнаружено более двух десятков беспилотников.

Ночью над территорией нескольких областей рф, а также над территорией временно оккупированного Крыма, были зафиксированы более двух десятков беспилотников.  Как сообщают российские СМИ средствами ПВО рф был уничтожен и перехвачен 21 БпЛА, пишет УНН.

Беспилотники, по информации минобороны рф, были зафиксированы над Крымом (11), Белгородской (5), Брянской (3), Калужской (1) и Тульской (1) областями. В тоже время губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух беспилотников.

Оккупационные власти Крыма сообщают, что беспилотник был сбит над акваторией в районе Бельбека.

По сообщением российских СМИ обошлось без повреждений и пострадавших.

Рейд РДК в брянскую область: уничтожен УРАЛ оккупантов20 январь 2024, 09:22 • 25537 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Російські ЗМІ повідомляють про масову атаку безпілотників: БпЛА фіксували на території 4-х областей і в окупованому Криму
Russian media report mass drone attack: UAVs were detected on the territory of 4 regions and in occupied Crimea
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