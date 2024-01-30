Российские СМИ сообщают о массовой атаке беспилотников: БпЛА фиксировали на территории 4-х областей и в оккупированном Крыму

Ночью над территорией нескольких областей рф, а также над территорией временно оккупированного Крыма, были зафиксированы более двух десятков беспилотников. Как сообщают российские СМИ средствами ПВО рф был уничтожен и перехвачен 21 БпЛА, пишет УНН.

Беспилотники, по информации минобороны рф, были зафиксированы над Крымом (11), Белгородской (5), Брянской (3), Калужской (1) и Тульской (1) областями. В тоже время губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух беспилотников.

Оккупационные власти Крыма сообщают, что беспилотник был сбит над акваторией в районе Бельбека.

По сообщением российских СМИ обошлось без повреждений и пострадавших.

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