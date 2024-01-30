Російські ЗМІ повідомляють про масову атаку безпілотників: БпЛА фіксували на території 4-х областей і в окупованому Криму
Київ • УНН
За ніч над кількома російськими регіонами та окупованим Кримом було виявлено понад два десятки безпілотників.
Вночі над територією кількох областей рф, а також над територією тимчасово окупованого Криму, було зафіксовано понад два десятки безпілотників. Як повідомляють російські ЗМІ, засобами ППО рф було знищено і перехоплено 21 БпЛА, пише УНН.
Безпілотники, за інформацією міноборони рф, було зафіксовано над Кримом (11), Бєлгородською (5), Брянською (3), Калузькою (1) і Тульською (1) областями. Водночас губернатор Брянської області повідомив про знищення двох безпілотників.
Окупаційна влада Криму повідомляє, що безпілотник був збитий над акваторією в районі Бельбека.
За повідомленням російських ЗМІ обійшлося без пошкоджень і постраждалих.
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