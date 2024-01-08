В Черном и Азовском морях враг держит три корабля, ракетоносители в пунктах базирования - Гуменюк

Сейчас россияне держатся своих ракетоносителей в пунктах базирования. В то же время в Черном и Азовском морях находится три вражеских судна. Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк во время брифинга, передает УНН.

В акватории моря враг сейчас держит три корабля. Это два в Черном и один в Азовском, которые разоблачают надводную обстановку и осуществляют очередное патрулирование. Ракетоносители все заведены в пункты базирования. Враг не планировал их применять во время сегодняшней атаки - сказала Наталья Гуменюк.

Детали

По словам спикера, то, что ракетоносители снаряжены и в любой момент готовы выйти на боевое дежурство, делает ситуацию достаточно напряженной. Поэтому Генштаб оценивает уровень ракетной опасности, как стабильно высокий.

Гуменюк также отметила, что, поскольку ракетоносители готовы к применению, достаточно 2-3 часа, чтобы они оказались на пусковых рубежах.

Напомним

Всего сегодня армия рф применила против Украины 59 воздушных целей. Силы противовоздушной обороны уничтожили 18 вражеских крылатых ракет и все 8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

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