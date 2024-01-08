Ночью рф атаковала Одесскую область: разрушений и пострадавших нет

Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. 7 дронов в небе над нашим регионом уничтожили силы ПВО. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

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По его словам, в Одесском районе упали обломки одного из сбитых беспилотников. Вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован.

"Разрушений и пострадавших нет", - информирует он.

В Запорожье в результате ракетного удара рф двое пострадавших, было 5 взрывов - ОВА