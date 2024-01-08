Ночью рф атаковала Одесскую область: разрушений и пострадавших нет
Российские войска атаковали Одессу с помощью беспилотников; 7 дронов были перехвачены в области. В Одесском районе упали обломки одного из сбитых беспилотников.
По Херсонской области россияне выпустили 670 снарядов, есть погибшие и раненые - ОВА
За сутки российские войска совершили 131 обстрел Херсонской области, в результате чего погибли 2 и были ранены 5 человек.
В Николаевской области ночью сбили "шахед" - ОВА
В Николаевской области был сбит беспилотник "шахед".
В Запорожье в результате ракетного удара рф двое пострадавших, было 5 взрывов - ОВА
В результате ракетного обстрела Запорожья российскими войсками два человека получили ранения; пять взрывов произошли в городе.
Воздушные Силы сообщили о посадке вражеских истребителей
Воздушные Силы Украины сообщают о приземлении вражеских истребителей МиГ-31К.
Запорожье подверглось вражеской атаке, есть пострадавшие - горсовет
Российские войска нанесли удар по Запорожью, есть пострадавшие, что подтвердил секретарь городского совета Анатолий Куртев.
Вилкул сообщил о вражеской ракетной атаке на Кривой Рог
Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу; последствия пока неизвестны.
Харьков: враг ударил по промышленным объектам
Вражеский обстрел промышленных объектов Харькова вызвал пожар и ранения одной женщины.
На Хмельнитчине работает ПВО - официально
Жителей призвали оставаться в укрытиях.
В Генштабе сообщили об общих боевых потерях врага за сутки
Украинские военные сообщили, что за сутки уничтожили 440 вражеских военных, а общие потери противника с 24 февраля 2022 года достигли 365 170 человек. Они также уничтожили девять танков и другую военную технику.