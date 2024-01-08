Вночі рф атакувала Одещину: руйнувань та постраждалих немає

Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. 7 дронів в небі над нашим регіоном знищили сили ППО. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

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За його словами, в Одеському районі впали уламки одного зі збитих безпілотників. Спалахнула пожежа, яку було оперативно ліквідовано.

"Руйнувань та постраждалих немає", - інформує він.

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару рф двоє постраждалих, було 5 вибухів - ОВА