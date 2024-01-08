В Чорному та Азовському морях ворог тримає три кораблі, ракетоносії в пунктах базування – Гуменюк
Київ • УНН
росія тримає три кораблі в Чорному та Азовському морях, зберігається висока ракетна небезпека.
Наразі росіяни тримаюсь свої ракетоносії в пунктах базування. Водночас в Чорному та Азовському морях перебуває три ворожих судна. Про це повідомила керівниця пресцентру сил оборони півдня Наталя Гуменюк під час брифінгу, передає УНН.
В акваторії моря ворог зараз тримає три кораблі. Це два в Чорному та один в Азовському, які викривають надводну обстановку та здійснюють чергове патрулювання. Ракетоносії всі заведені в пункти базування. Ворог не планував їх застосовувати під час сьогоднішньої атаки
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За словами речниці, те, що ракетоносії споряджені і в будь-який момент готові вийти на бойове чергування, робить ситуацію досить напруженою. Тому Генштаб оцінює рівень ракетної небезпеки, як стабільно високий.
Гуменюк також зауважила, що, оскільки ракетоносії готові до застосування, достатньо 2-3 години, щоб вони опинилися на пускових рубежах.
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