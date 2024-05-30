российские оккупанты трижды обстреляли Николаевщину, сообщений о жертвах нет

За сутки оккупанты трижды обстреляли Николаевщину. К счастью, без жертв. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

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По информации районных военных администраций, в Николаевской области

29 мая в 13:28 и сегодня 30 мая в 02:53 оккупанты ударили артиллерией по акватории Очаковской общины. К счастью, пострадавших нет.

Также сегодня в 02: 33 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории города Очаков Очаковской общины. К счастью, здесь тоже без пострадавших.

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