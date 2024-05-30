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російські окупанти тричі обстріляли Миколаївщину, повідомлень про жертви немає

російські окупанти тричі обстріляли Миколаївщину, повідомлень про жертви немає

Київ • УНН

 • 28168 перегляди

Ворожі сили тричі обстрілювали Миколаївську область, але, на щастя, обійшлося без жертв.

За добу окупанти тричі обстріляли Миколаївщину. На щастя, без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області

29 травня о 13:28 та сьогодні 30 травня о 02:53 окупанти вдарили артилерією по акваторії Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає.

Також сьогодні о 02:33 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії міста Очаків Очаківської громади. На щастя, тут теж без постраждалих.

На Миколаївщині рф двічі завдала удару, спричинивши пожежу в будівлі: без жертв29.05.24, 07:35 • 21797 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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