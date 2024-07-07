Российские борцы отказались от приглашения на Олимпиаду

Российские борцы, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к Олимпийским играм-2024 как "нейтральных спортсменов", отказались от участия. Об этом пишет Farnce24, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Федерация приняла соответствующее решение из-за того, что в опубликованном МОК списке допущенных отсутствовали "многие лидеры национальной команды".

После проверок МОК, допуск к Олимпиаде-2024 получили 10 российских борцов. Они должны были выступать в нейтральном статусе. Одна борчиха сразу отклонила приглашение, остальные девять - подтвердили его. Это должны были быть четыре представителя в вольной борьбе, три - в женской, два - в греко-римской.

Однако в последний день россияне изменили свое решение. Они аргументировали это тем, что список утвержденных атлетов имеет целью "подорвать единство команды", поэтому они отказались от лицензии.

Следовательно, произойдет перераспределение олимпийских лицензий согласно турнирам, где россияне получали пропуски. Вероятнее всего, Украина в рамках перераспределения получит еще три лицензии на Олимпиаду в борьбе - две в вольной и одну в женской.

Напомним,

МОК допустил 25 "нейтральных" спортсменов из РФ и Беларуси на Олимпиаду-2024. В частности участие разрешили 10 из 16 российским борцам.

От Украины на Олимпиаду едут шесть спортсменов из Киевской области. Четверо из них представляют Бровары