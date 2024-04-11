российские бомбардировщики Ту-95 взлетели с аэродрома
Киев • УНН
По предварительной информации, несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95 вылетели с аэродрома "Оленья" в мурманской области рф.
Взлетели несколько бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" в рф. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, взлетели несколько бортов Ту-95 с аэродрома рф "оленья" в мурманской области.
Враг атакует: российские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах Украины10 апреля 2024, 20:48 • 12949 просмотров
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
российские бомбардировщики Ту-95 взлетели с аэродрома
Израиль убил семью лидера ХАМАС в Газе
Мировые звезды призвали Конгресс США поддержать борьбу Украины за свободу и глобальную безопасность
"Военный ассистент" - новая платформа, упрощающая подачу документов для украинских военных
Враг атакует: российские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах Украины
Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в марте, и продолжает тенденцию к снижению - НБУ
россияне продолжают атаковать Сумскую область: 28 обстрелов со 119 взрывами
Вражеские беспилотники движутся с Херсонщины в северо-западном направлении
Каволи выступил в Конгрессе США: "через несколько недель рф будет превосходить Украину в артиллерии 10 к 1"
В Киеве установили новые температурные рекорды
Популярные
Ракетный удар рф по Одесской области: количество пострадавших возросло до 14
На Кировоградщине работала ППО - Райкович
Идет шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации: в сессионном зале ВР осталось 38 нардепов
Эми Поуп в Украине: гендиректор МОМ подписала соглашения о сотрудничестве в сфере экономического восстановления и управления миграцией
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Публикации
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
российские бомбардировщики Ту-95 взлетели с аэродрома
По предварительной информации, несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95 вылетели с аэродрома "Оленья" в мурманской области рф.
Израиль убил семью лидера ХАМАС в Газе
Три сына лидера ХАМАСа Исмаила Хании и четверо его внуков, в том числе три девочки и мальчик, были убиты в результате израильского удара в северной части сектора Газа.
Мировые звезды призвали Конгресс США поддержать борьбу Украины за свободу и глобальную безопасность
Мировые звезды призвали Конгресс США одобрить военную помощь Украине, ведь украинцы борются не только за собственную государственность, но и за глобальный мир, свободу, безопасность и международный порядок, противостоя российской агрессии.
"Военный ассистент" - новая платформа, упрощающая подачу документов для украинских военных
Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ запустили новую онлайн-платформу "Военный ассистент" для упрощения и оптимизации процесса подачи официальных документов для военнослужащих, предлагая более 80 стандартизированных шаблонов в различных форматах, разработанных для защиты прав и минимизации ошибок.
Враг атакует: российские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах Украины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеских беспилотников во многих регионах страны.
Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в марте, и продолжает тенденцию к снижению - НБУ
В марте 2024 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в годовом измерении с 4,3% в феврале, а цены выросли на 0,5% в месячном измерении, что обусловлено снижением цен на сырые продукты питания и топливо из-за таких временных факторов, как высокий урожай, мягкая зима и транспортная блокада западных границ.
россияне продолжают атаковать Сумскую область: 28 обстрелов со 119 взрывами
Оккупанты 28 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 119 взрывов из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию и беспилотники.
Вражеские беспилотники движутся с Херсонщины в северо-западном направлении
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении группы вражеских беспилотников, которые двигались из Херсонской области в северо-западном направлении.
Каволи выступил в Конгрессе США: "через несколько недель рф будет превосходить Украину в артиллерии 10 к 1"
Через несколько недель россия будет превосходить Украину в артиллерии в соотношении 10 к 1, говорится в заявлении командующего Вооруженными силами США в Европе Кристофера Каволи к Конгрессу, в котором он призвал срочно выделить средства на помощь Украине.
В Киеве установили новые температурные рекорды
9 апреля Киев пережил чрезвычайно теплый день, установив новые температурные рекорды с максимальной температурой воздуха 25,3°C и среднесуточной температурой 19,0°C, что превзошло предыдущие рекорды 1972 года.