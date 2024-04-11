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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские бомбардировщики Ту-95 взлетели с аэродрома

российские бомбардировщики Ту-95 взлетели с аэродрома

Киев  •  УНН

10 апреля 2024, 22:12  •  5015 просмотра

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По предварительной информации, несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95 вылетели с аэродрома "Оленья" в мурманской области рф.

Взлетели несколько бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" в рф. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, взлетели несколько бортов Ту-95 с аэродрома рф "оленья" в мурманской области.

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российские бомбардировщики Ту-95 взлетели с аэродрома

По предварительной информации, несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95 вылетели с аэродрома "Оленья" в мурманской области рф.

Война •   •  5015 просмотра
российские бомбардировщики Ту-95 взлетели с аэродрома

Израиль убил семью лидера ХАМАС в Газе

Три сына лидера ХАМАСа Исмаила Хании и четверо его внуков, в том числе три девочки и мальчик, были убиты в результате израильского удара в северной части сектора Газа.

Новости Мира •   •  5625 просмотра
Израиль убил семью лидера ХАМАС в Газе

Мировые звезды призвали Конгресс США поддержать борьбу Украины за свободу и глобальную безопасность

Мировые звезды призвали Конгресс США одобрить военную помощь Украине, ведь украинцы борются не только за собственную государственность, но и за глобальный мир, свободу, безопасность и международный порядок, противостоя российской агрессии.

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Мировые звезды призвали Конгресс США поддержать борьбу Украины за свободу и глобальную безопасность

"Военный ассистент" - новая платформа, упрощающая подачу документов для украинских военных

Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ запустили новую онлайн-платформу "Военный ассистент" для упрощения и оптимизации процесса подачи официальных документов для военнослужащих, предлагая более 80 стандартизированных шаблонов в различных форматах, разработанных для защиты прав и минимизации ошибок.

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"Военный ассистент" - новая платформа, упрощающая подачу документов для украинских военных

Враг атакует: российские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеских беспилотников во многих регионах страны.

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Враг атакует: российские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах Украины

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в марте, и продолжает тенденцию к снижению - НБУ

В марте 2024 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в годовом измерении с 4,3% в феврале, а цены выросли на 0,5% в месячном измерении, что обусловлено снижением цен на сырые продукты питания и топливо из-за таких временных факторов, как высокий урожай, мягкая зима и транспортная блокада западных границ.

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Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в марте, и продолжает тенденцию к снижению - НБУ

россияне продолжают атаковать Сумскую область: 28 обстрелов со 119 взрывами

Оккупанты 28 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 119 взрывов из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию и беспилотники.

Общество •   •  14066 просмотра
россияне продолжают атаковать Сумскую область: 28 обстрелов со 119 взрывами

Вражеские беспилотники движутся с Херсонщины в северо-западном направлении

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении группы вражеских беспилотников, которые двигались из Херсонской области в северо-западном направлении.

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Каволи выступил в Конгрессе США: "через несколько недель рф будет превосходить Украину в артиллерии 10 к 1"

Через несколько недель россия будет превосходить Украину в артиллерии в соотношении 10 к 1, говорится в заявлении командующего Вооруженными силами США в Европе Кристофера Каволи к Конгрессу, в котором он призвал срочно выделить средства на помощь Украине.

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Каволи выступил в Конгрессе США: "через несколько недель рф будет превосходить Украину в артиллерии 10 к 1"

В Киеве установили новые температурные рекорды

9 апреля Киев пережил чрезвычайно теплый день, установив новые температурные рекорды с максимальной температурой воздуха 25,3°C и среднесуточной температурой 19,0°C, что превзошло предыдущие рекорды 1972 года.

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В Киеве установили новые температурные рекорды