Российские авиабомбы и артиллерия убили двух женщин в Константиновке, еще 14 человек ранены
Киев • УНН
Российские войска атаковали Константиновку авиабомбами и артиллерией, в результате чего погибли две женщины 48 и 59 лет, а 14 человек в возрасте от 36 до 91 года получили ранения. Повреждены по меньшей мере 10 многоэтажек, 21 частный дом и другая инфраструктура.
Армия рф сегодня атаковала Константиновку авиабомбами, два человека погибли, еще 14 - ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Россияне сбросили на город 4 авиабомбы и обстреляли его из артиллерии. Погибли 2 женщины 48 и 59 лет, ранения получили 14 человек в возрасте от 36 до 91
По его словам, повреждены по меньшей мере 10 многоэтажек, 21 частный дом, админздание, 2 магазина, кофейня и 2 автомобиля.
Кроме того, еще 1 человек был ранен в Мирнограде — там россияне снова атаковали гражданского FPV-дроном
Добавим
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Трое погибших и шестеро раненых в результате российских атак на Донетчину20.07.25, 08:26 • 3617 просмотров