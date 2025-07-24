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Российские авиабомбы и артиллерия убили двух женщин в Константиновке, еще 14 человек ранены

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Российские войска атаковали Константиновку авиабомбами и артиллерией, в результате чего погибли две женщины 48 и 59 лет, а 14 человек в возрасте от 36 до 91 года получили ранения. Повреждены по меньшей мере 10 многоэтажек, 21 частный дом и другая инфраструктура.

Российские авиабомбы и артиллерия убили двух женщин в Константиновке, еще 14 человек ранены

Армия рф сегодня атаковала Константиновку авиабомбами, два человека погибли, еще 14 - ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Россияне сбросили на город 4 авиабомбы и обстреляли его из артиллерии. Погибли 2 женщины 48 и 59 лет, ранения получили 14 человек в возрасте от 36 до 91 

- сообщил Филашкин.

По его словам, повреждены по меньшей мере 10 многоэтажек, 21 частный дом, админздание, 2 магазина, кофейня и 2 автомобиля.

Кроме того, еще 1 человек был ранен в Мирнограде — там россияне снова атаковали гражданского FPV-дроном 

- добавил глава ОВА.

Добавим

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Трое погибших и шестеро раненых в результате российских атак на Донетчину20.07.25, 08:26 • 3617 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
Вадим Филашкин
Мирноград
Константиновка
Tesla
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