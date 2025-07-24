Російські авіабомби та артилерія вбили двох жінок у Костянтинівці, ще 14 людей поранені

Армія рф сьогодні атакувала Костянтинівку авіабомбами, дві людини загинули, ще 14 - поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Росіяни скинули на місто 4 авіабомби і обстріляли його з артилерії. Загинули 2 жінки 48 і 59 років, поранення отримали 14 людей віком від 36 до 91 - повідомив Філашкін.

За його словами, пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, адмінбудівлю, 2 крамниці, кав'ярню і 2 автівки.

Крім того, ще 1 людина була поранена у Мирнограді — там росіяни знову атакували цивільного FPV-дроном - додав голова ОВА.

Додамо

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Троє загиблих і шестеро поранених внаслідок російських атак на Донеччину