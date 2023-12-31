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Россияне безуспешно пытались штурмовать позиций Сил обороны на левобережье Херсонщины

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 13:58  •  5032 просмотра

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Российские войска совершили 13 неудачных штурмов украинских позиций на левом берегу Херсона, понеся потери

Российские оккупанты не прекращают попыток выбить украинские подразделения с позиций на левобережье Херсонской области. В течение суток противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий.  Об этом УНН сообщает с ссылкой на Оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины. 

 В зоне ответственности Сил обороны юга враг не прекращает попыток выбить наши подразделения с позиций на левобережье. В течение суток противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий.  Наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери. 

- говорится в сообщении. 

Детали

Сообщается, что за минувшие сутки имеем подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на: -

10 оккупантов;

- 8 единиц автомобильной техники.

Отмечается, что продолжается доразведка.

Кроме того, сообщается, что враг продолжает вести активную аэроразведку, пытается давить артиллерийскими обстрелами, применяет ударные дроны по населенным пунктам Херсонщины. 

 Пытается запугивать применением химического оружия, продвигает об этом информационные вбросы. Подразделения Сил обороны крепко держат позиции, в готовности к любым коварным провокациям врага. Наносят огневое поражение по местам дислокации врага, их огневым позициям и тылам.

 - отмечается в сообщении.   

Дополнение

Российские оккупанты пытаются напугать украинских военных информацией о применении химического оружия на всех участках фронта, чтобы они покидали свои позиции.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Росіяни безуспішно намагалися штурмувати позицій Сил оборони на лівобережжі Херсонщини
Russians unsuccessfully attempted to storm the positions of the Defense Forces on the left bank of the Kherson region
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