Россияне безуспешно пытались штурмовать позиций Сил обороны на левобережье Херсонщины
Киев • УНН
Российские войска совершили 13 неудачных штурмов украинских позиций на левом берегу Херсона, понеся потери
Российские оккупанты не прекращают попыток выбить украинские подразделения с позиций на левобережье Херсонской области. В течение суток противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины.
В зоне ответственности Сил обороны юга враг не прекращает попыток выбить наши подразделения с позиций на левобережье. В течение суток противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий. Наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери.
Детали
Сообщается, что за минувшие сутки имеем подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на: -
10 оккупантов;
- 8 единиц автомобильной техники.
Отмечается, что продолжается доразведка.
Кроме того, сообщается, что враг продолжает вести активную аэроразведку, пытается давить артиллерийскими обстрелами, применяет ударные дроны по населенным пунктам Херсонщины.
Пытается запугивать применением химического оружия, продвигает об этом информационные вбросы. Подразделения Сил обороны крепко держат позиции, в готовности к любым коварным провокациям врага. Наносят огневое поражение по местам дислокации врага, их огневым позициям и тылам.
Дополнение
Российские оккупанты пытаются напугать украинских военных информацией о применении химического оружия на всех участках фронта, чтобы они покидали свои позиции.
Россияне безуспешно пытались штурмовать позиций Сил обороны на левобережье Херсонщины
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