Киев • УНН
В результате российских атак по Запорожскому району ранены две женщины и один мужчина. За сутки оккупанты нанесли 408 ударов по 10 населенным пунктам области, включая авиаудары, атаки БпЛА и артобстрелы.
Две женщины и один мужчина ранены в результате российских атак по Запорожскому району. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В течение суток оккупанты нанесли 408 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.
Войска рф осуществили 8 авиационных ударов по Каменскому, Лобковому, Роботино, Малой Токмачке и Малиновке.
224 БпЛА различной модификации атаковали Лежино, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
9 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино.
167 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Щербаков.
Поступило 50 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Сирський про можливий наступ росіян на Запоріжжі: "Ми зможемо дати їм хорошу відповідь"24 июля 2024, 08:06 • 19800 просмотров