Если российские войска осуществят наступление на юге Запорожской области, то Силы обороны "дадут им хороший ответ", заявил Главнокомандующий Александр Сырский в интервью The Guardian, передает УНН.

Детали

По словам Сырского, если рф начнет наступление на юге Запорожской области "мы сможем дать им хороший ответ".

На вопрос, можно ли остановить продвижение россии, он ответил: "Да, конечно. Прежде всего, это зависит от наших храбрых солдат, наших офицеров". По словам Сырского, довольно часто "стойкие и героические" украинские подразделения побеждали крупные группировки противника.

В качестве примера он привел последнюю попытку россии захватить Харьков и соседнюю Сумскую область. "Она провалилась", - сказал Сырский. Также добавил, что попытка путина создать "так называемый коридор безопасности" рядом с российской границей и Белгородской областью была сорвана.

Дополнение

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что враг продолжает перебрасывать технику и личный состав в сторону Розовского района Запорожской области. Машины оккупантов откровенно свежие, а солдаты - в новой форме, что может свидетельствовать о новосформированных на территории России подразделениях из контрактников/мобилизованных.

Спикер ОСУВ "Таврия" 23 июля заявил, что численность личного состава противника в Запорожской области достигает почти 90 тыс. солдат, но по данным разведки, резких, существенных изменений, которые влияли бы на изменение характера боевых действий, нет и признаков формирования наступательной группировки врага не обнаружено.