российские аэропорты приостанавливают работу из-за угрозы атаки дронов

Из-за угрозы атаки дронов аэропорты в россии приостанавливают свою работу. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

В петербургском аэропорту пулково задержали более 80 рейсов. В московских аэропортах внуково, домодедово и шереметьево - десятки задержек, вводился режим "Ковер". Аналогичная ситуация наблюдается в калининграде, нижнем новгороде, самаре, казани, екатеринбурге и других российских городах.

Также авиационные рейсы не обслуживают аэропорты в пскове, иваново, тамбове, калуге.

Напомним

В ночь на субботу, 5 июля, в саратовской области рф прогремели взрывы. Город атаковали ударные дроны, работала противовоздушная оборона. РосСМИ сообщили о поражении военного аэродрома в Энгельсе.