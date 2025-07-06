російські аеропорти призупиняють роботу через загрозу атаки дронів

Через загрозу атаки дронів аеропорти у росії призупиняють свою роботу. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

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В петербурзькому аеропорту пулково затримали понад 80 рейсів. У московських аеропортах внуково, домодєдово та шереметьєво - десятки затримок, вводився режим "Килим". Аналогічна ситуація спостерігається у калінінграді, нижньому новгороді, самарі, казані, єкатеринбурзі та інших російських містах.

Також авіаційні рейси не обслуговують аеропорти у пскові, іваново, тамбові, калузі.

Нагадаємо

У ніч проти суботи, 5 липня, у Саратовській області рф пролунали вибухи. Місто атакували ударні дрони, працювала протиповітряна оборона. РосЗМІ повідомили про ураження військового аеродрому в Енгельсі.