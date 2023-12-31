Российские военные перебрасывают в Запорожье более десятка грузовиков с боекомплектами и военную технику. Об этом информирует советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

"Праздник приближается" в исполнении русни в Мариуполе. Так выглядит настоящий кортеж "Деда Мороза". Более 10 грузовиков с БК и техника на тягачах в сторону Бердянска. Какая страна, такие и новогодние кортежи. - сообщил Андрющенко.

Детали

Андрющенко отметил, что ответственность за финансирование вооружения и БК для российской армии несут все россияне.

когда потом кто-то снова заведет шарманки "невинные жители Белгорода, Ростова, Москвы (далее по списку)". Именно эти "невинные жители" оплачивают налогами такие кортежи. Именно они отправляют своих внуков, детей, мужей управлять этими кортежами. Поэтому никаких "невинных" россиян не существует. Существует только русня, которая должна повзидохнуть вся. Без учета возраста и пола. - предостерег Андрющенко.

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