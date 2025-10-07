российская ПВО сбила 30 БПЛА над нижегородской областью: видео и все детали
Киев • УНН
В ночь на 7 октября в нижнем новгороде и дзержинске раздавались взрывы, работала российская ПВО. Минобороны рф сообщило о сбитии 30 БПЛА над нижегородской областью, пострадавших нет.
В ночь на 7 октября в российских городах нижний новгород и дзержинск раздавались взрывы - работали силы российской ПВО. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.
Подробности
Местные Telegram-каналы опубликовали видео взрывов в вышеупомянутых городах. В то же время российское министерство обороны сообщало, что над нижегородской областью было сбито 30 БПЛА.
По словам губернатора региона глеба никитина, пострадавших нет. Обломки повредили несколько зданий, хозяйственных построек и автомобилей.
Напомним
Ночью 7 октября россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" и 152 ударными БПЛА. Украинская ПВО сбила 88 вражеских беспилотников типа Shahed, Gerbera и других типов на севере и востоке страны.