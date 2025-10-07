$41.340.11
Эксклюзив
07:13
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
07:13
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужина
6 октября, 12:01
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября
6 октября, 08:19
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий
6 октября, 06:06
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
4 октября, 08:00
российская ПВО сбила 30 БПЛА над нижегородской областью: видео и все детали

Киев • УНН

 • 974 просмотра

В ночь на 7 октября в нижнем новгороде и дзержинске раздавались взрывы, работала российская ПВО. Минобороны рф сообщило о сбитии 30 БПЛА над нижегородской областью, пострадавших нет.

российская ПВО сбила 30 БПЛА над нижегородской областью: видео и все детали

В ночь на 7 октября в российских городах нижний новгород и дзержинск раздавались взрывы - работали силы российской ПВО. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.

Подробности

Местные Telegram-каналы опубликовали видео взрывов в вышеупомянутых городах. В то же время российское министерство обороны сообщало, что над нижегородской областью было сбито 30 БПЛА.

По словам губернатора региона глеба никитина, пострадавших нет. Обломки повредили несколько зданий, хозяйственных построек и автомобилей.

Напомним

Ночью 7 октября россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" и 152 ударными БПЛА. Украинская ПВО сбила 88 вражеских беспилотников типа Shahed, Gerbera и других типов на севере и востоке страны.

Евгений Устименко

Шахед-136
9К720 Искандер
