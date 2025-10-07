російська ППО збила 30 БПЛА над нижньогородською областю: відео і всі деталі
Київ • УНН
У ніч на 7 жовтня в нижньому новгороді та дзержинську лунали вибухи, працювала російська ППО. Міноборони рф повідомило про збиття 30 БПЛА над нижньогородською областю, постраждалих немає.
У ніч на 7 жовтня в російських містах нижній новгород і дзержинськ лунали вибухи - працювали сили російської ППО. Про це повідомили російські "медіа" передає УНН.
Деталі
Місцеві Telegram-канали опублікували відео вибухів у вищезазначених містах. Водночас російське міністерство оборони повідомляло, що над нижньогородською областю було збито 30 БПЛА.
За словами губернатора регіону гліба нікітіна, постраждалих немає. Уламки спричинили пошкодження кількох будівель, господарських споруд та автомобілів.
Нагадаємо
Вночі 7 жовтня росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" та 152 ударними БПЛА. Українська ППО збила 88 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера та інших типів на півночі та сході країни.