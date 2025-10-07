$41.340.11
Ексклюзив
07:13 • 6588 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 25968 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 56974 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 47428 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 49592 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 86810 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 34823 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 40865 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 66983 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 78111 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
07:13 • 6590 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 40506 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 50288 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 190713 перегляди
російська ППО збила 30 БПЛА над нижньогородською областю: відео і всі деталі

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

У ніч на 7 жовтня в нижньому новгороді та дзержинську лунали вибухи, працювала російська ППО. Міноборони рф повідомило про збиття 30 БПЛА над нижньогородською областю, постраждалих немає.

російська ППО збила 30 БПЛА над нижньогородською областю: відео і всі деталі

У ніч на 7 жовтня в російських містах нижній новгород і дзержинськ лунали вибухи - працювали сили російської ППО. Про це повідомили російські "медіа" передає УНН.

Деталі

Місцеві Telegram-канали опублікували відео вибухів у вищезазначених містах. Водночас російське міністерство оборони повідомляло, що над нижньогородською областю було збито 30 БПЛА.

За словами губернатора регіону гліба нікітіна, постраждалих немає. Уламки спричинили пошкодження кількох будівель, господарських споруд та автомобілів.

Нагадаємо

Вночі 7 жовтня росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" та 152 ударними БПЛА. Українська ППО збила 88 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера та інших типів на півночі та сході країни.

Євген Устименко

