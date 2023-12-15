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Российская пропаганда использует фейковые аккаунты TikTok для распространения дезинформации о войне и украинских чиновниках

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 09:15  •  23269 просмотра

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BBC разоблачила российскую дезинформационную кампанию в TikTok с помощью фейковых аккаунтов, которые распространяли ложь об украинских чиновниках, что сыграло свою роль в увольнении бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова.

Журналисты раскрыли российскую пропагандистскую кампанию с тысячами фейковых аккаунтов в TikTok, которые распространяют дезинформацию о войне в Украине и украинских чиновников, в том числе касательно бывшего министра обороны Алексея Резникова, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

"ВВС раскрыла российскую пропагандистскую кампанию с тысячами фейковых аккаунтов в TikTok, которые распространяют дезинформацию о войне в Украине. Видео регулярно собирают миллионы просмотров и имеют очевидную цель подорвать поддержку Запада", - пишет издание.

В основном в видео продвигались ложные заявления о том, что украинские чиновники и их родственники купили роскошные автомобили или виллы за рубежом после вторжения России в феврале 2022 года.

Дочь Алексея Резникова Анастасия Штейнгауз журналистам BBC отметила, что фейковые видео TikTok сыграли роль в увольнении ее отца с должности министра обороны.

Одним из таким видео, по словам Штейнгауз, было о том, что она приобрела виллу в Мадриде (Испания).

"Штейнхауз сначала отвергла видео как одноразовое, но на следующее утро ей прислали похожий ролик в TikTok, в котором утверждалось, что она купила виллу на Французской Ривьере", - добавляет издание.

По ее словам, она не владеет недвижимостью в Испании или Франции или "где-то за пределами Украины", а также отметила, что другие видео прямо направлены на ее отца.

BBC Verify отследила фотографии домов в Мадриде и Каннах на двух местных сайтах недвижимости, и оба они все еще продавались.

Дочь Резникова также отметила, что видео, которые ей регулярно присылаются, принадлежат крупной российской сети поддельных учетных записей TikTok, которые выдают себя за настоящих пользователей из Германии, Франции, Польши, Израиля и Украины.

Используя поиск по хэштегам и собственные рекомендации TikTok, BBC Verify удалось отследить сотни подобных видео, нацеленных на десятки украинских чиновников. Аккаунты, которые их опубликовали, использовали украденные фотографии профилей, в том числе таких знаменитостей, как Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон и Колин Фаррелл

- отмечает ВВС.

Сообщается, что аккаунты опубликовали только по одному видео, что является "новой тактикой, направленной на то, чтобы избежать обнаружения и манипулировать системой платформы для рекомендаций видео пользователям.

"Похоже, что усилия были скоординированными: иногда видео публиковались различными учетными записями в один день и имели идентичные или очень похожие сценарии", - отмечает издание.

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Многие видео, проанализированных BBC Verify, были направлены на Резникова, президента Украины Владимира Зеленского и других украинских чиновников, изображая их одержимыми деньгами и равнодушными к простым украинцам или войне.

Они избегали прямых обвинений в правонарушениях, но имели в виду, что политики покупали роскошное имущество или товары во время войны - утверждения, которые при проверке всегда оказывались ложными.

"Когда мы сообщили о наших выводах в TikTok, представитель сказал: "Мы постоянно и неустанно преследуем тех, кто пытается повлиять на наше сообщество с помощью обманчивого поведения, и мы удалили тайную операцию влияния из России в рамках расследования, инициированного TikTok и к которому присоединилась BBC", - резюмирует издание.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Російська пропаганда використовує фейкові акаунти TikTok для поширення дезінформації про війну та українських чиновників
Russian propaganda uses fake TikTok accounts to spread disinformation about Ukrainian officials
Новости по теме

Российская пропаганда использует фейковые аккаунты TikTok для распространения дезинформации о войне и украинских чиновниках

BBC разоблачила российскую дезинформационную кампанию в TikTok с помощью фейковых аккаунтов, которые распространяли ложь об украинских чиновниках, что сыграло свою роль в увольнении бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова.

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