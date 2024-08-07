Российская атака на Запорожскую область: 2 погибших, 1 раненый
Киев • УНН
В результате российской атаки на Пологовский район Запорожской области погибли двое мужчин, один ранен. За сутки оккупанты 564 раза обстреляли 9 населенных пунктов области, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию.
Двое мужчин погибло, еще один получил ранения в результате российской атаки по Пологовскому району Запорожской области. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В течение суток оккупанты 564 раза били по 9 населенным пунктам Запорожской области.
- Войска рф осуществили 3 авиационных удара по Гуляйполю и Долинке.
- 336 БпЛА различной модификации атаковали Лысогорку, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Полтавку и Малиновку.
- 13 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино.
- 212 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
На Київщині працює ППО: зафіксовано рух ворожих БпЛА7 августа 2024, 04:07 • 9440 просмотров
Эксклюзив
"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины
Эксклюзив
За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат
Эксклюзив
Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт
Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия
Эксклюзив
Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп
Эксклюзив
Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник
Эксклюзив
F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт
Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей
Эксклюзив
F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт
Эксклюзив