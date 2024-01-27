Российская армия обстреляла 10 громад Сумщины в течение дня
Киев • УНН
В Сумской области Украины российская разведывательная группа застрелила украинских брата и сестру в их доме возле границы. Россияне также обстреляли 10 населенных пунктов Сумской области из минометов и артиллерии, зафиксировав 91 взрыв.
В Хотинской общине в Сумской области вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла двух жителей общины, а именно брата и сестру. Их дом находится в селе Андреевка, в 5-километровой пограничной зоне. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.
Детали
За день враг осуществлял минометные обстрелы в Хотинской общине, зафиксировано 40 взрывов.
Всего в течение дня россияне обстреляли 10 приграничных общин за день, осуществили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 91 взрыв.
Кроме Хотинской, обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская, Дружбовская, Зноб-Ногородская, Свесская общины.
- Свеська община: враг бил из минометов (1 взрыв).
- Середино-Будская община: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов) и обстрел из артиллерии (3 взрыва).
- Великописаревская община: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
- Юнаковская община: осуществлены артиллерийские обстрелы (8 взрывов) и обстрел с помощью дрона типа "FPV" (1 взрыв).
- Зноб-Новгородская община: был минометный обстрел (3 взрыва).
- Эсманская община: 1 мину сбросил враг на территорию громады.
- Белопольская община: зафиксирован артиллерийский обстрел (4 взрыва) и минометный обстрел (12 взрывов).
- Дружбовская община: россияне били из минометов (4 взрыва).
- Краснопольская община: был минометный обстрел (2 взрыва).
ДРГ на севере: прокуратура расследует расстрел гражданских россиянами на Сумщине27 январь 2024, 12:58 • 30819 просмотров
Российская армия обстреляла 10 громад Сумщины в течение дня
В Сумской области Украины российская разведывательная группа застрелила украинских брата и сестру в их доме возле границы. Россияне также обстреляли 10 населенных пунктов Сумской области из минометов и артиллерии, зафиксировав 91 взрыв.
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