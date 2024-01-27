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Российская армия обстреляла 10 громад Сумщины в течение дня

Российская армия обстреляла 10 громад Сумщины в течение дня

Киев  •  УНН

27 январь 2024, 21:10  •  11494 просмотра

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В Сумской области Украины российская разведывательная группа застрелила украинских брата и сестру в их доме возле границы. Россияне также обстреляли 10 населенных пунктов Сумской области из минометов и артиллерии, зафиксировав 91 взрыв.

В Хотинской общине в Сумской области вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла двух жителей общины, а именно брата и сестру. Их дом находится в селе Андреевка, в 5-километровой пограничной зоне. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

За день враг осуществлял минометные обстрелы в Хотинской общине, зафиксировано 40 взрывов.

Всего в течение дня россияне обстреляли 10 приграничных общин за день, осуществили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 91 взрыв.

Кроме Хотинской, обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская, Дружбовская, Зноб-Ногородская, Свесская общины.

  • Свеська община: враг бил из минометов (1 взрыв).
  • Середино-Будская община: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов) и обстрел из артиллерии (3 взрыва).
  • Великописаревская община: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
  • Юнаковская община: осуществлены артиллерийские обстрелы (8 взрывов) и обстрел с помощью  дрона типа "FPV" (1 взрыв).
  • Зноб-Новгородская община: был минометный обстрел (3 взрыва).
  • Эсманская община: 1 мину сбросил враг на территорию громады.
  • Белопольская община: зафиксирован артиллерийский обстрел (4 взрыва) и минометный обстрел (12 взрывов).
  • Дружбовская община: россияне били из минометов (4 взрыва).
  • Краснопольская община: был минометный обстрел (2 взрыва).

ДРГ на севере: прокуратура расследует расстрел гражданских россиянами на Сумщине27 январь 2024, 12:58 • 30819 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Російська армія обстріляла 10 громад Сумщини протягом дня
Russian army shells 10 communities in Sumy region during the day
Новости по теме

Российская армия обстреляла 10 громад Сумщины в течение дня

В Сумской области Украины российская разведывательная группа застрелила украинских брата и сестру в их доме возле границы. Россияне также обстреляли 10 населенных пунктов Сумской области из минометов и артиллерии, зафиксировав 91 взрыв.

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