Российская армия обстреляла 10 громад Сумщины в течение дня

В Хотинской общине в Сумской области вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла двух жителей общины, а именно брата и сестру. Их дом находится в селе Андреевка, в 5-километровой пограничной зоне. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

За день враг осуществлял минометные обстрелы в Хотинской общине, зафиксировано 40 взрывов.

Всего в течение дня россияне обстреляли 10 приграничных общин за день, осуществили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 91 взрыв.

Кроме Хотинской, обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская, Дружбовская, Зноб-Ногородская, Свесская общины.

Свеська община: враг бил из минометов (1 взрыв).

Середино-Будская община: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов) и обстрел из артиллерии (3 взрыва).

Великописаревская община: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Юнаковская община: осуществлены артиллерийские обстрелы (8 взрывов) и обстрел с помощью дрона типа "FPV" (1 взрыв).

Зноб-Новгородская община: был минометный обстрел (3 взрыва).

Эсманская община: 1 мину сбросил враг на территорию громады.

Белопольская община: зафиксирован артиллерийский обстрел (4 взрыва) и минометный обстрел (12 взрывов).

Дружбовская община: россияне били из минометов (4 взрыва).

Краснопольская община: был минометный обстрел (2 взрыва).

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