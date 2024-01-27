Російська армія обстріляла 10 громад Сумщини протягом дня
Київ • УНН
У Сумській області України російська розвідувальна група застрелила українських брата і сестру в їхньому будинку біля кордону. Росіяни також обстріляли 10 населених пунктів Сумської області з мінометів та артилерії, зафіксувавши 91 вибух.
У Хотінській громаді на Сумщині ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла двох жителів громади, а саме брата та сестру. Їхній будинок знаходиться у селі Андріївка, у 5-кілометровій прикордонній зоні. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
За день ворог здійснював мінометні обстріли у Хотінській громаді, зафіксовано 40 вибухів.
Загалом упродовж дня росіяни обстріляли 10 прикордонних громад за день, здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 91 вибух.
Окрім Хотінської, обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Дружбівська, Зноб-Ногородська, Свеська громади.
- Свеська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух).
- Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів) та обстріл з артилерії (3 вибухи).
- Великописарівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
- Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (8 вибухів) та обстріл за допомогою дрону типу "FPV" (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
- Есманьська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади.
- Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи) та мінометний обстріл (12 вибухів).
- Дружбівська громада: росіяни били з мінометів (4 вибухи).
- Краснопільська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
ДРГ на півночі: прокуратура розслідує розстріл цивільних росіянами на Сумщині 27.01.24, 14:58 • 100363 перегляди