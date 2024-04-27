российская агрессия является международной проблемой - генерал Браун

Россия быстро восстанавливает свои вооруженные силы, а ее агрессия против Украины становится международной проблемой. Об этом в пятницу, 26 апреля, после встречи в формате Рамштайн заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун на брифинге, передает УНН.

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Агрессия России против Украины, борьба Украины за суверенитет - это вопрос международного значения, прямой вызов глобальной безопасности, а также безопасности НАТО и Соединенных Штатов сказал Браун.

Он отметил, что нынешние трудности ВСУ на фронте обусловлены уменьшением поставок вооружений со стороны партнеров Украины. В то же время, генерал подчеркнул, что несмотря на проблемы, украинские военные продолжают укреплять оборону.

Однако им будет трудно остановить россиян без постоянной военной поддержки Запада сказал Браун.

Он призвал всех союзников действовать немедленно и нарастить поддержку Украины.

Сырский и Браун обсудили военные потребности Украины и помощь от США