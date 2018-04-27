Роскомнадзор заблокировал IP-адреса "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ряд IP-адресов, принадлежащих крупнейшим российским интернет-компаниям - "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом сообщает издание Медуза, передает УНН.
Кроме того, в реестре оказались IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter, Yahoo и Liveinternet.
На блокирование IP-адресов этих компаний обратил внимание телеграмм канал RKNShowtime, который следит за пополнением реестра запрещенных сайтов. Как следует из копии выгрузки реестра, опубликованной автором канала, под блокировку попал один из IP-адресов "ВКонтакте" - 87.240.129.133. На сайте Роскомнадзора говорится, что такой адрес действительно был внесен в список для блокировки, доступ к нему ограничивается.
В реестре также оказались один IP-адрес "Одноклассников" и пять адресов "Яндекса": сервисы, проверяют принадлежность IP-адресов организациям, указывают, что они относятся к Yandex Enterprise Network. Кроме того, Роскомнадзор внес в список для блокировки один IP-адрес, принадлежащий MSK-IX - крупнейшей в России точке обмена трафиком, расположенной в Москве. По этому адресу находится сервис синхронизации времени.
Все эти адреса на сайте Роскомнадзора также обозначены как заблокированные.
Как сообщал УНН, Роскомнадзор может заблокировать социальную сеть Facebook по итогам проверки в 2018 году, если не будут локализованы базы данных российских граждан на территории РФ.