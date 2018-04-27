Роскомнадзор заблокировал IP-адреса "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников"

Кроме того, в реестре оказались IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter, Yahoo и Liveinternet.

На блокирование IP-адресов этих компаний обратил внимание телеграмм канал RKNShowtime, который следит за пополнением реестра запрещенных сайтов. Как следует из копии выгрузки реестра, опубликованной автором канала, под блокировку попал один из IP-адресов "ВКонтакте" - 87.240.129.133. На сайте Роскомнадзора говорится, что такой адрес действительно был внесен в список для блокировки, доступ к нему ограничивается.

В реестре также оказались один IP-адрес "Одноклассников" и пять адресов "Яндекса": сервисы, проверяют принадлежность IP-адресов организациям, указывают, что они относятся к Yandex Enterprise Network. Кроме того, Роскомнадзор внес в список для блокировки один IP-адрес, принадлежащий MSK-IX - крупнейшей в России точке обмена трафиком, расположенной в Москве. По этому адресу находится сервис синхронизации времени.

Все эти адреса на сайте Роскомнадзора также обозначены как заблокированные.

Как сообщал УНН, Роскомнадзор может заблокировать социальную сеть Facebook по итогам проверки в 2018 году, если не будут локализованы базы данных российских граждан на территории РФ.