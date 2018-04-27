Роскомнагляд заблокував IP-адреси “Яндекса”, “ВКонтакте” і “Однокласників”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Роскомнагляд вніс до реєстру заборонених сайтів ряд IP-адрес, що належать найбільшим російським інтернет-компаніям — “Яндекс”, “ВКонтакте” і “Однокласники”. Про це повідомляє видання Медуза, передає УНН.
Крім того, в реєстрі опинилися IP-адреси, що належать Facebook, Twitter, Yahoo і Liveinternet.
На блокування IP-адрес цих компаній звернув увагу телеграм-канал RKNShowtime, який стежить за поповненням реєстру заборонених сайтів. Як випливає з копії вивантаження реєстру, опублікованій автором каналу, під блокування потрапив один з IP-адрес “ВКонтакте” — 87.240.129.133. На сайті Роскомнагляду йдеться, що така адреса дійсно був внесений до списку для блокування, доступ до нього обмежується.
У реєстрі також виявилися один IP-адреса “Однокласників” і п’ять адрес “Яндекса”: сервіси, що перевіряють приналежність IP-адрес організаціям, вказують, що вони відносяться до Yandex Enterprise Network. Крім того, Роскомнадзор вніс до списку для блокування один IP-адреса, що належить MSK-IX — найбільшої в Росії точки обміну трафіком, розташованої в Москві. За цією адресою знаходиться сервіс синхронізації часу.
Всі ці адреси на сайті Роскомнагляду також позначені як заблоковані.
Як повідомляв УНН, Роскомнагляд може заблокувати соціальну мережу Facebook за підсумками перевірки в 2018 році, якщо не будуть локалізовані бази даних російських громадян на території РФ.