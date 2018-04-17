Роскомнадзор против Telegram: итоги первых суток противостояния

Отметим, 16 апреля в России началась кампания по блокированию мессенджера. Telegram некоторое время был недоступен без VPN или прокси-серверов, но во второй половине дня снова заработал у большинства пользователей. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Telegram использовал мощности Amazon для обхода блокировки.

Во второй половине дня 16 апреля Роскомнадзор начал массово блокировать IP-адреса Amazon и Google. Обе компании предоставляют услуги хостинга; сайт или интернет-проект, размещенный на их серверах, получает их IP-адреса. При этом Роскомнадзор вносил в реестр запрещенных сайтов не отдельные адреса, а целые подсети: одна запись в реестре вида 52.58.0.0/15 означает, что во блокировки попадут сразу более 130 тысяч “соседних” IP-адресов.

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К вечеру счет пошел на миллионы IP-адресов. Роскомнадзор поручил интернет-провайдерам заблокировать несколько подсетей Amazon (суммарно более 800 тысяч адресов) и одну подсеть Google (сразу более миллиона адресов).

Кроме того, из-за массовых блокировок в России начались сбои в работе Viber и сайтов российских компаний. Мессенджер Viber сообщил, что у некоторых пользователей могут быть проблемы с осуществлением звонков — и объяснил это блокировкой адресов Amazon. Из-за попыток заблокировать Telegram о проблемах в работе сообщила онлайн-школа английского языка Skyeng. Недоступны оказались небольшие интернет-магазины и курьерские службы, которые также использовали серверы Amazon. При этом сам Telegram, судя по отзывам российских пользователей, продолжает (по крайней мере частично) работать без средств обхода блокировок.

Одновременно с блокированием IP-адресов Роскомнадзор начал борьбу с прокси-серверами и VPN-сервисами.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram за непредоставление ФСБ ключей шифрования. 16 апреля началась блокировка мессенджера.

Владелец мессенджера Павел Дуров прокомментировал действия Роскомнадзора, отметив, что Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.